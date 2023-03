«Game of Thrones»-Star Ciarán Hinds heuert bei «Ringe der Macht» an

Als dritter Name ist Tanya Moodie (50) neu dabei. Die Schauspielerin machte bislang vornehmlich in Serien auf sich aufmerksam, etwa in «Motherland», «A Discovery of Witches» oder «The Clinic». Im Abschluss der neuen «Star Wars»-Trilogie, «Der Aufstieg Skywalkers», hatte sie ebenfalls eine kleine Rolle inne.