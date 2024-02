«Game of Thrones»-Star Emilia Clarke mit britischem Orden geehrt

Hollywood–Hochadel zu Gast auf Schloss Windsor: «Game of Thrones»–Star Emilia Clarke (37) ist am heutigen Mittwoch vom britischen Thronfolger Prinz William (41) zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt worden. Auch Clarkes Mutter Jennifer Clarke wurde von William in den prestigeträchtigen Orden aufgenommen. Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) vertrat bei der feierlichen Zeremonie seinen an Krebs erkrankten Vater, König Charles III. (75).