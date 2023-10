«Game of Thrones»-Star Hafthor Björnsson wird wieder Vater

Hafthor Björnsson hat neben Stormur eine Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung. Im September 2020 verkündeten der Serienstar und seine Frau, die seit 2018 verheiratet sind, dass ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gekommen ist. «Unser wunderschönes Baby hat am 26. September 2020 um 11:19 Uhr nach kurzen und intensiven sechs Stunden seinen grossen Einstieg in die Welt geschafft. 3530 Gramm und 52 cm. Die Geburt war die mächtigste, lebensveränderndste und kraftvollste Sache, die ich in meinem Leben bisher vollbracht habe. Uns allen geht es gut und wir haben uns als dreiköpfige Familie zu Hause eingelebt», schrieb die frischgebackene Mutter damals.