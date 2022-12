«Game of Thrones»-Star Kit Harington: «Jon Snow geht es schlecht»

Fans des Fantasy-Universums von «Game of Thrones» können sich womöglich in Bälde über einen Serien-Ableger zu Jon Snow freuen. Der von Kit Harington (35) gespielte Publikumsliebling soll seine eigene Serie auf HBO erhalten, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Das Projekt trägt den Arbeitstitel «Snow». Auf der ersten offiziellen «Game of Thrones»-Convention in Los Angeles war Darsteller Harington nun am vergangenen Wochenende auch zu Gast, wie «EW» meldet. Dort lieferte der Star einen Einblick in Jon Snows Seelenleben nach dem Ende von «Game of Thrones». Harington verriet: «Jon Snow geht es schlecht».