«Game of Thrones»-Star Lena Headey übernimmt Gastrolle in «Wednesday»

«Wednesday» hat auf Netflix gleich mehrere Rekorde gebrochen. Mit über 252 Millionen Aufrufen liegt die Auftaktstaffel auf Platz eins der ewigen Netflix–Charts der am meisten gestreamten englischsprachigen Serien. Zudem stellte sie mit 341,2 Millionen gestreamten Stunden innerhalb einer Woche einen weiteren Bestwert auf. Auch Staffel 2 setzte neue Massstäbe: Sie erreichte in 91 Ländern gleichzeitig Platz 1 der Netflix–Charts – ein bislang unerreichter Rekord für englischsprachige Serien.