«Game of Thrones»-Star Sophie Turner: Wird sie die neue Lara Croft?

Sophie Turner verhandelt über Croft–Rolle

Turner, vor allem bekannt für die Rolle der Sansa Stark aus der erfolgreichen Serie «Game of Thrones», befinde sich in Verhandlungen für die Hauptrolle in einer von Amazon MGM Studios geplanten «Tomb Raider»–Serie. Das berichtet die Branchenwebseite «Deadline» unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen. Offizielle Stellen hätten jedoch abgelehnt, die Angelegenheit zu kommentieren.