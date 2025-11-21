«Game of Thrones»: Zwei Spin-off-Serien werden verlängert

Die dritte «House of the Dragon»–Staffel soll dann laut Mitteilung im Sommer 2026 auf HBO Max ihre Premiere feiern. «Im Januar dürfen sich die Zuschauer auf die inspirierende Underdog–Geschichte von Dunk und Egg freuen, die George und Ira Parker so eindrucksvoll eingefangen haben», wird Executive Vice President Francesca Orsi zitert. «Und im Sommer wird ‹House of the Dragon› mit einigen der epischsten Schlachten bisher erneut für Begeisterung sorgen», verspricht sie. HBO sei es «eine grosse Freude, in den kommenden drei Jahren der grossen Fangemeinde des ‹Game of Thrones›–Universums neue Staffeln dieser beiden Serie liefern zu können».