Gaming-Blockbuster «GTA 6» soll im Herbst 2025 erscheinen

«GTA VI»–Trailer bricht mehrere Rekorde

Wie gross das Interesse an «Grand Theft Auto VI» ist, zeigte der erste Trailer im vergangenen Dezember. Der rund eineinhalb Minuten kurze Clip konnte in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung drei Rekorde aufstellen. Laut Guinness World Records war das Video die innerhalb des ersten Tages meistgesehene Enthüllung eines Videospiels (rund 90,4 Millionen Aufrufe zur 24–Stunden–Marke) sowie das in 24 Stunden meistgesehene YouTube–Video, Musikvideos ausgenommen, überhaupt. Innerhalb des ersten Tages sammelte der Clip zudem rund 8,9 Millionen Likes und wurde zum am häufigsten gelikten Videospiel–Trailer auf der Video–Plattform.