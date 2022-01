«Gangnam Style» und McKayla: Diese Memes werden 2022 zehn Jahre alt

Ausgerechnet Justin Bieber sollte auch Laina Morris und ihre Kunstfigur Overly Attached Girlfriend (OAG) bekannt machen, mit der sie eine zu anhängliche Freundin verkörpert. Im Juni 2012 veröffentlichte sie unter dem Titel «JB Fanvideo» auf YouTube eine für viele Nutzerinnen und Nutzer faszinierende Parodie auf den Song «Boyfriend». «If I was your girlfriend, I'd never let you leave without a small recording device taped under your sleeve», singt OAG darin unter anderem. Wäre sie seine Freundin, würde sie Bieber also niemals aus dem Haus lassen, ohne zuvor nicht zumindest ein kleines Aufnahmegerät an ihm zu befestigen. Wenige Tage später veröffentlichte Morris zudem eine Jepsen-Parodie.