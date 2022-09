«Gangsta's Paradise» machte ihn zum Star: US-Rapper Coolio ist tot

In einem Interview mit "The Irish Examiner« im Juli blickte der Rapper auf den Erfolg des Songs zurück. »Man macht Musik und denkt nie darüber nach, was sie bewirken wird und was nicht«, sagte er damals. »Das ist das Erstaunliche an ‹Gangsta›s Paradise‹ und ich bin stolz darauf. Es wurde erst vor vier Jahren auf YouTube bei Tommy Boy [der Hip-Hop-Plattform] veröffentlicht. In vier Jahren hat es eine Milliarde Aufrufe erreicht.« Coolio fügte hinzu: »Ich erreichte eine Milliarde in derselben Woche, in der 50 Cent mit ›In Da Club‹ eine Milliarde erreichte. ›In Da Club' brauchte 17 Jahre, um eine Milliarde zu erreichen. Bei mir waren es vier."