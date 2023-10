Gänsehaut garantiert: Diese Horrorfilme sind zu Halloween Pflicht

Brandneuer Horror

Apropos Kino: Traditionell warten die Filmverleiher mit Horrorstreifen in der Pipeline gerne bis Oktober, um das Halloween–Publikum abzuholen. So auch in diesem Jahr: Seit 26. Oktober läuft «Five Nights At Freddy's» in den Kinos, unter anderem mit «Scream»–Veteran Matthew Lillard (53) und «Tribute von Panem»–Star Josh Hutcherson (31). Wem der Name vertraut vorkommt: Es handelt sich dabei um die Adaption der gleichnamigen Videospiel–Reihe. Die Handlung erinnert dabei an eine blutige Variante von «Nachts im Museum»: Der Nachtwächter eines Ladens muss zu seinem Schrecken feststellen, dass die Bühnenfiguren zur Geisterstunde ein mörderisches Eigenleben entwickeln.