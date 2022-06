Ganz casual und verliebt: Adam Sandler besucht «Hustle»-Premiere

Adam Sandler (55) und seine Frau Jackie (47) haben die Premiere seines neuen Netflix-Films «Hustle» im Regency Village Theatre in Los Angeles besucht. Auffällig dabei: das legere Outfit, in dem der Schauspieler über den blauen Teppich schritt. «Wenn ich etwas Engeres anziehe, bin ich in Schwierigkeiten. Also halte ich es locker», scherzte der 55-Jährige im Gespräch mit «Access Hollywood».