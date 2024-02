Ganz in Schwarz: Sting besucht mit seiner Tochter «Dune 2»-Premiere

Sting war selbst «Dune»–Star

Stings Auftritt bei der Filmpremiere in New York erinnert an seine eigene «Dune»–Rolle. Er spielte in «Der Wüstenplanet», David Lynchs (78) Verfilmung des Romans von Frank Herbert (1920–1986) von 1984, die Figur Feyd–Rautha Harkonnen. Diese ist in «Dune 2» wieder zu sehen, nachdem Regisseur Denis Villeneuve (56) sie im ersten Teil seiner Verfilmung des Stoffes von 2021 noch ausgespart hatte. «Elvis»–Star Austin Butler (32) gibt in der Fortsetzung nun Feyd–Rautha und wird damit auf Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet (28), treffen.