Ganz leger: Prinzessin Kate mit Jeans und Zara-Blazer im Supermarkt

Royals zwischen den Gängen eines ganz herkömmlichen Supermarkts? Kaum vorstellbar, wurde aber bei Prinzessin Kates (41) letztem Termin zur Realität. Die Frau von Prinz William (40) besuchte im Rahmen ihrer neuen «Shaping Us»-Kampagne eine Filiale der englischen Supermarktkette «Iceland» in Aylesbury, Buckinghamshire, und zeigte sich bei ihrem Auftritt in einem legeren Look aus Jeans und weissem Blazer. Letzterer stammte aus dem Modehaus Zara und ist hierzulande für 65,95 Euro erhältlich.