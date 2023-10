Ganz neue Rolle: Michelle Yeoh in Mumbai ins IOC gewählt

Oscar–Gewinnerin Michelle Yeoh (61, «Everything Everywhere All At Once») bereichert in den kommenden vier Jahren das mächtigste Sport–Gremium der Welt. Die in China geborene Malaysierin wurde am Dienstag (17.10.) auf der 141. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees im indischen Mumbai als eine von acht neuen Mitgliedern ins IOC gewählt, wie das IOC auf seiner Website bestätigt.