«Ganz oder gar nicht»-Star Tom Wilkinson unerwartet gestorben

Zu Wilkinsons bekanntesten Filmen gehören der Thriller «Michael Clayton», in dem er an der Seite von George Clooney (62) und Tilda Swinton (63) spielte, die britische Stripper–Komödie «Ganz oder gar nicht» und die Drama–Komödie «Best Exotic Marigold Hotel», in der er neben Judi Dench (89) zu sehen ist. Weitere weltbekannte Projekte des Briten waren etwa «Der Patriot», «Vergiss mein nicht!», «Batman Begins», «Operation Walküre – Das Stauffenberg–Attentat» oder «Grand Budapest Hotel».