«Ganz offiziell»: Cathy Hummels ist Eigentümerin ihres neuen Zuhauses

Sie ist ein «sensibler Mensch»

«Gleichzeitig habe ich irgendwie Traurigkeit in mir», schreibt sie in dem Posting weiter. «Ich bin neugierig auf meine Zukunft, aber in ein paar Wochen schliesse ich die Haustüre meines jetzigen Zuhauses einfach für immer.» Sie sei sehr dankbar für alles, dennoch sei sie ein sehr sensibler Mensch. «Trennungen in egal welcher Hinsicht fallen mir extrem schwer. Ausmisten ist da auch so ein Thema. Ich kann es nicht und wenn, brauche ich ewig.» Sie gehe jedoch alles mit voller Zuversicht an und «trenne mich von allem, was mir nicht gut tut. Auch von Materiellem und von Verantwortung, damit ich mich auf das wichtige im Leben besser konzentrieren kann».