Ganz ohne backen: Heidelbeer-Käsekuchen mit Schokoboden

5. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen lassen. Schmand, Frischkäse, Zucker und Orangenschale in einer Schüssel glattrühren. Die Schlagsahne hinzufügen und alles mit den Schneebesen des Handrührgeräts steif schlagen. Das Sossenpulver dabei einrühren, bis eine feste Creme entsteht. Die Gelatine ausdrücken, vorsichtig auflösen und zwei bis drei Esslöffel der Creme unterrühren, dann alles unter die restliche Creme heben.