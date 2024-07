Gareth Southgate zurückgetreten: Prinz William dankt dem England-Coach

Seine «Three Lions» konnten das Finale der Fussball–Europameisterschaften gegen die Spanier am Sonntag nicht gewinnen. Und der viel gescholtene Trainer der Engländer, Gareth Southgate (53), zog nur zwei Tage nach der 1:2–Pleite in Berlin die Konsequenzen. «Es ist Zeit für einen Wechsel und für ein neues Kapitel», begründete Southgate seinen Rücktritt in seinem offiziellen Statement, das unter anderem via Instagram verbreitet wurde. Das Endspiel sei sein letztes Spiel als englischer Nationaltrainer gewesen.