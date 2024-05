Gartenparty: Prinz William bekommt Unterstützung von seinen Cousinen

Gespräche unter Regenschirmen

Die Mitglieder der Royal Family trotzten dem strömenden Regen in London und begrüssten die Gäste auf dem Rasen des Buckingham Palastes gut gelaunt und mit Regenschirmen in der Hand. Unter den Gästen befanden sich laut «Daily Mail» Mitglieder einer Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen und Verbänden, die Prinz William und seiner Frau am Herzen liegen, wie etwa Swim England oder die Homewards Initiative.