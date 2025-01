Garth Hudson: Letztes Gründungsmitglied von The Band gestorben

Garth Hudson (1937–2025) ist am 21. Januar im Alter von 87 Jahren gestorben. Der im kanadischen Windsor geborene Musiker war unter anderem bekannt als Mitglied von The Band. Bis zu seinem Tod war Hudson das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Gruppe, die mit Hits wie «The Night They Drove Old Dixie Down» oder «The Weight» berühmt wurde.