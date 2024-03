Gary Barlow: So verarbeitet er den Tod seiner Tochter Poppy

Im August 2012 kam das vierte Kind von Gary Barlow (53) und seiner Ehefrau Dawn Andrews (54) als Totgeburt auf die Welt. Nur wenige Tage später musste der Sänger mit seiner Band Take That einen Auftritt bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London absolvieren. In einem seltenen Interview zu diesem Schicksalsschlag verriet er nun, immer noch keinen Frieden mit dem Verlust gemacht zu haben. In seinen Songs werde das Poppy genannte Mädchen jedoch bei jedem Konzert für ihn wieder lebendig.