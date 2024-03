Gary Goldsmith: Nichte Prinzessin Kate erhält «beste Pflege der Welt»

Zuletzt war Prinzessin Kate erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Paparazzi–Bilder, die Kate neben ihrer Mutter Carole Middleton (69) in einem Auto zeigen, veröffentlichte am 4. März das US–Portal «TMZ». Die Bestätigung von Kates Teilnahme an der traditionellen Trooping–the–Colour–Militärparade im Juni wurde zwischenzeitlich jedoch wieder zurückgenommen. Das britische Verteidigungsministerium hatte die 42–Jährige offenbar zu früh und ohne ausreichende Absprache mit dem Kensington Palast eingeplant, hiess es am 5. März. Es wird jedoch erwartet, dass Prinzessin Kate, die bis dahin genesen sein sollte, letztendlich an der Veranstaltung teilnehmen wird.