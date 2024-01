Gary Graham ist tot: «Star Trek»-Schauspieler wurde 73 Jahre alt

Graham, der am 6. Juni 1950 in Kalifornien geboren wurde, begann seine TV–Karriere in den 1970er Jahren mit Auftritten in Shows wie «Starsky & Hutch» oder «Der unglaubliche Hulk». Eine Hauptrolle übernahm er 1989 in der kurzlebigen Sci–Fi–Kultserie «Alien Nation». Auch in fünf nachfolgenden TV–Filmen zur Show war er zu sehen, und trat daneben in verschiedenen «Star Trek»–Produktionen auf. So wirkte er im Jahr 1995 in einer Episode von «Star Trek: Voyager» mit, und verkörperte in zwölf Folgen von «Star Trek: Enterprise» einen vulkanischen Botschafter.