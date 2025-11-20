Gary «Mani» Mounfield von den Stone Roses stirbt mit 63 Jahren

«Der grossartigste Bassspieler und Freund»

Stone–Roses–Sänger Ian Brown gehört zu den ersten Wegbegleitern, die sich zum Tode Mounfields geäussert haben. Auf der Social–Media–Plattform X schreibt er: «Ruhe in Frieden, Mani.» Liam Gallagher (53) von Oasis zeigt sich ebenfalls auf X entsetzt. «Komplett schockiert und völlig am Boden zerstört, als ich die Neuigkeiten über Mani, meinen Helden, gehört habe. Ruhe in Frieden», teilt der Musiker mit. Die Stone Roses schreiben unterdessen vom Verlust eines herausragenden Freundes: «Ruhe in Frieden, unser wundervoller Bruder Mani.» Er sei «der grossartigste Bassspieler und Freund, den wir uns nur wünschen konnten», gewesen.