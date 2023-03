Gary Oldman: Das Schauspiel-Chamäleon wird 65

Der am 21. März 1958 in London geborene Gary Oldman (65) ist unzweifelhaft einer der grössten Schauspieler seiner Generation. Seine lange und profilierte Karriere wird der Star wohl demnächst an den Nagel hängen, wie er selbst erst im vergangenen Jahr gegenüber der «London Times» erklärte. «Ich will nicht mehr aktiv sein, wenn ich 80 bin», sagte Oldman, der am heutigen Tag seinen 65. Geburtstag feiert.