Gary Oldman hält seine «Harry Potter»-Leistung für «mittelmässig»

Gary Oldman (65) ist seit Jahrzehnten im Schauspielgeschäft tätig und hat seither in zahlreichen Rollen mit herausragenden Leistungen überzeugt – darunter etwa in Klassikern wie «Léon – Der Profi» oder «Das fünfte Element». Jüngere Filmfans denken derweil gerne an Oldman in den «Harry Potter»–Filmen zurück, in denen er als Sirius Black aufgetreten ist. Wie der britische Schauspieler nun erzählt, hält er seine Darstellung des Zauberers allerdings für «mittelmässig». Oldman erklärt auch seinen Grund für diese reservierte Selbsteinschätzung.