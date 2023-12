Gary Oldman: Rollen in «Harry Potter» und «Batman» retteten ihn

Umso dankbarer sei er für seine Rollen in «Harry Potter» und «Batman». 2004 war Oldman erstmals als Sirius Black in «Harry Potter und der Gefangene von Askaban» zu sehen. 2005 gab er zum ersten Mal den Polizeichef James Gordon in «Batman Begins». Die Filmrollen, die er auch jeweils in den Fortsetzungen innehatte, hätten ihn «gerettet», weil er für diese zu Hause bei seinen Kindern hätte bleiben können und er wenig Arbeit für «das meiste Geld» geleistet habe.