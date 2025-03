Gary Sinise: Der grosse Charakterdarsteller wird 70 Jahre alt

Wer in den 1990er und 2000er Jahren ins Kino ging oder den Fernseher einschaltete, kam an Gary Sinise kaum vorbei. In zahlreichen populären Produktionen war der Mime, der aus einer Filmfamilie stammt, zu sehen. Doch seine bekannteste Rolle wird wohl für alle Zeiten die des so launischen wie geradlinigen Lt. Dan im Kultklassiker «Forrest Gump» bleiben, für die Sinise seine bislang einzige Oscarnominierung erhielt.