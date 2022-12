Gastbeitrag über Herzogin Meghan sorgt für Beschwerde-Rekord

Darin schreibt er: «Oh je. [...] In einem Beitrag, den ich über Meghan geschrieben habe, machte ich einen ungeschickten Vergleich zu einer Szene aus ‹Game of Thrones› und das ist bei einer ganzen Menge an Menschen schlecht angekommen. Ich bin schockiert darüber, so viel Schmerz ausgelöst zu haben und werde in Zukunft besser aufpassen.» Auffällig bei seiner «Entschuldigung»: Direkt an Herzogin Meghan (41) richtet er diesbezüglich kein einziges Wort der Reue.