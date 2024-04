Gastprofessor Campino begeistert mit erster Vorlesung

Campino gibt im April zwei Vorlesungen

Am 11. März hatte die Universität in Campinos Geburtsstadt seine Gastprofessur auf ihrer offiziellen Webseite bekanntgegeben. Campino, der mit bürgerlichem Namen Andreas Frege heisst, wird demnach zwei Vorlesungen halten. Die zweite Vorlesung wird der Musiker am 23. April abhalten. Dann doziert er zum Thema «Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit».