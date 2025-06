Gastrolle bei «Sturm der Liebe»: Cathy Hummels besucht den Fürstenhof

Prominente Verstärkung für die ARD–Telenovela «Sturm der Liebe»: Cathy Hummels (37) übernimmt im November eine Gastrolle in der beliebten Nachmittagsserie – und spielt dabei sich selbst. Wie es in einer Pressemitteilung heisst, gönnt sich die prominente Moderatorin und Influencerin in ihrer Rolle als Cathy Hummels eine bewusste Auszeit vom hektischen Alltag – inklusive Dating–Pause. Auf der Suche nach Klarheit, Ruhe und neuen Impulsen zieht es sie ins idyllisch gelegene Fünf–Sterne–Hotel «Fürstenhof».