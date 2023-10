Gastrolle in «Friends»: Auch Sarah Ferguson trauert um Matthew Perry

Auch Sarah Ferguson (64) trauert öffentlich um Matthew Perry (1969–2023). «Es ist eine Tragödie, dich so früh zu verlieren. Ruhe in Frieden, lieber Matthew», schrieb die Duchess of York auf ihrem X–Account. «Du hast so vielen Menschen Freude und Lachen geschenkt.» Matthew Perry war am 28. Oktober tot in seinem Whirlpool aufgefunden worden. Der «Friends»–Star wurde 54 Jahre alt.