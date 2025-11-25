Gastrolle in TV-Serie: Clip zeigt Eric Dane als Feuerwehrmann mit ALS

Im Sommer hatte Eric Dane angekündigt, auch künftig als Schauspieler tätig sein zu wollen. «Ich werde das durchziehen, bis die Räder abfallen. Es hält meinen Geist wach. Es bringt mich voran, was im Moment sehr wichtig ist», sagte der Vater zweier Töchter im Teeniealter zu «E!News». Wann genau die Dreharbeiten zu seinem Gastauftritt bei «Brilliant Minds» stattgefunden haben, ist nicht bekannt.