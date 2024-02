Gaza-Krieg: Prinz William will auf Leid der Menschen aufmerksam machen

Der Prinz von Wales wird dem Bericht zufolge an einem Treffen in einer Synagoge teilnehmen, bei dem er mit jungen Menschen zusammenkommen will, die gegen Hass und Antisemitismus kämpfen. William und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (42), seien von den Ereignissen im Gazastreifen und in Israel «zutiefst betroffen», erklärte der Kensington Palast in einem Statement, über das auch die «Daily Mail» berichtet.