St. Georg in Tschechien

Gebete der Geister: Wie der Grusel eine Kirche in Böhmen rettete

Ein Anblick der an den Mystery-Thriller «Die purpurnen Flüsse» mit Jean Reno erinnert: Vermummte Gestalten in Kirchenbänken jagen Besuchern von St. Georg Schauer über den Rücken. Der Grusel-Faktor der Kirche in Tschechien ist hoch, was das Gotteshaus vor dem Verfall rettete.