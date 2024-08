«Bleached brows»

Gebleichte Augenbrauen: Der umstrittene Beauty-Trend im Check

Gebleichte Augenbrauen erobern schon seit einigen Jahren die Modewelt und sind inzwischen auf vielen Laufstegen nicht mehr wegzudenken. Auch einige Stars setzen auf den kontroversen Trend. Was hat es damit auf sich und was macht den Look so besonders?