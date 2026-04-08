Geburt verzögert sich: Renata Lusin will «maximal zehn Tage warten»

«Let's Dance»–Star ist aufgeregt

Renata Lusin hatte sich zuletzt am Montag mit einem Update bei ihren Followern gemeldet. Sie erklärte, dass es doch kein Osterbaby geworden sei. Während sie bislang noch entspannt gewesen sei, habe sich das nun geändert. «Gerade ist es auf einmal die Aufregung Tag und Nacht so so gross Leute», berichtete sie. «Sogar Stella sagt: ‹Baby komm raus›», schrieb sie zu einem lachenden Emoji.