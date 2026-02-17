Geburtstag von Cruz Beckham: Familie feiert ausgelassen ohne Brooklyn

Der entfremdete Sohn Brooklyn (26) war natürlich abwesend. Doch der Rest der Familie Beckham demonstrierte bei der Party zum 21. Geburtstag von Brooklyns kleinem Bruder Cruz Einigkeit. Der jüngste Sohn von David (50) und Victoria (51) wird zwar erst am 20. Februar 21 Jahre alt, er feierte den Meilenstein aber bereits am Wochenende vor. Die Sause stieg in einem Restaurant im Londoner Stadtteil Mayfair.