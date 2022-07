Geburtstag von Lady Di: Emotionale Worte von William und Harry

Prinz William (40) und Prinz Harry (37) haben am Freitag in liebevollen Worten an ihre verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), erinnert. Lady Di hätte am 1. Juli ihren 61. Geburtstag gefeiert. Am gleichen Tag fand die Preisverleihung der Diana Awards 2022 der gleichnamigen Wohltätigkeitsorganisation statt. Dabei wurden Kinder und junge Erwachsene im Alter von neun bis 25 Jahren für ihr soziales Engagement oder ihre humanitäre Arbeit ausgezeichnet.