Geburtstagsalbum für Udo Lindenberg: Fans sollen Lieblingssongs wählen

Ein Hit ist bereits gesetzt

Ganz ohne eigene Einflussnahme kommt die Compilation allerdings nicht aus. Insgesamt sollen 41 Songs auf dem Album landen – einer davon steht bereits fest. Der Mega–Hit «Komet», den der Wahl–Hamburger 2023 gemeinsam mit Rapper Apache 207 (28) veröffentlichte, ist auf Lindenbergs persönlichen Wunsch schon gesetzt. Die Zusammenarbeit der beiden ungleichen Musiker wurde zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Songs des Jahres.