Geburtstagsparade für König Charles: So läuft Trooping the Colour

Es ist eines der Grossereignisse des Jahres in Grossbritannien: Trooping the Colour. Mit der Militärparade in London, die es bereits seit etwa 260 Jahren gibt, wird der Geburtstag von König Charles (75) gefeiert. Eduard VII. (1841–1910) soll die Parade für seinen Geburtstag jeweils auf Mai oder Juni gelegt haben, da er, wie der amtierende König Charles, im November geboren wurde und das Wetter im Frühjahr besser geeignet ist für das Event.