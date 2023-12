Geburtstagsparty für Britney Spears: Mama und Bruder feierten mit ihr

Die Geburtstagsparty von Britney Spears am Wochenende wurde zu einer grossen Familienangelegenheit. Der Popstar feierte am Freitagabend in Los Angeles seinen 42. Geburtstag bei einer eigens organisierten Party, an der auch ihre Mutter Lynne Spears (68) und ihr Bruder Bryan Spears (46) anwesend waren, wie das «People»–Magazin berichtet.