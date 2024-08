«La Dolce Vita» zum 66. Geburtstag

Geburtstagsparty in Pompeji: Madonna zeigt sich mit all ihren Kindern

Madonna hat ihren 66. Geburtstag mit einer glamourösen Party in Italien gefeiert. Dabei hatte die Queen of Pop nicht nur Gesellschaft von ihrem angeblich neuen Liebhaber, sondern auch von all ihren sechs Kindern.