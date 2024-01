Gedenkfeier für Franz Beckenbauer: Abschied von einer Legende

Am Nachmittag des heutigen 19. Januars haben sich in München noch einmal viele Wegbegleiter, Freunde, berühmte Persönlichkeiten und Tausende Fans von dem Anfang Januar verstorbenen Franz Beckenbauer (1945–2024) verabschiedet. Bei einer grossen Gedenkfeier, die vom FC Bayern veranstaltet wurde, erinnerten sich die Anwesenden und das TV–Publikum während des live übertragenen Festakts an den Kaiser.