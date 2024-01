Gedenkfeier für Franz Beckenbauer: Diese Stars sind dabei

Deutsche und internationale Persönlichkeiten aus Sport und Politik werden neben tausenden Fans dem verstorbenen Franz Beckenbauer (1945–2024) am kommenden Freitag die letzte Ehre erweisen. Am 19. Januar veranstaltet der FC Bayern München ab 15 Uhr in der Allianz Arena eine Gedenkfeier, die auch im TV übertragen wird. Der Klub hat nun angekündigt, welche Gäste an dem Festakt teilnehmen werden.