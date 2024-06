Gedenkfeier in Halle für Schauspieler Peter Sodann

Knapp zwei Monate nach seinem Tod am 5. April wurde am gestrigen 1. Juni auf einer grossen Gedenkfeier in Halle an das Leben und Wirken des Schauspielers und Theatermachers Peter Sodann (1936–2024) erinnert. Zu der Veranstaltung im Neuen Theater, der langjährigen Wirkungsstätte Sodanns, kamen viele Schauspielkollegen, Kulturschaffende und Politiker zusammen, um dem Ehrenbürger der Stadt eine letzte Ehre zu erweisen.