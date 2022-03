Gedenkgottesdienst für Prinz Philip: Prinz Harry sagt ab

Prinz Harry (37) wird nicht nach Grossbritannien reisen, um an einem Gedenkgottesdienst zu Ehren seines verstorbenen Grossvaters Prinz Philip (1921-2021) teilzunehmen. Das bestätigte laut «People» ein Sprecher des Royals, der 2020 mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) nach Kalifornien gezogen ist. Der Gottesdienst findet am 29. März in London statt. Auch wenn er dann nicht dabei sein wird, hoffe Prinz Harry, seine Grossmutter, Queen Elizabeth II. (95), so bald wie möglich besuchen zu können, hiesst es in dem Statement.