Gedeon Burkhard: Eine bessere Hälfte fehlt auf dem rotem Teppich

Gedeon Burkhard (54) kommt gemeinsam mit seiner Freundin Sascha Veduta auf dem roten Teppich der «Tribute to Bambi»–Veranstaltung in Berlin. Was nach einem ganz normalen Pärchen–Auftritt klingt, ist in der Tat durchaus überraschend. Denn der «Kommissar Rex»–Star lebt in einer Dreierbeziehung, wie er Anfang dieses Jahres im Interview mit dem Magazin «Bunte» verraten hatte. Zumindest auf dem roten Teppich des Charity–Events, bei dem Spenden für Kinder in Not gesammelt wurden, hatte er nur eine seiner besseren Hälften im Arm – seine zweite Herzensdame Ann–Britt Dittmar fehlt auf den Bildern.