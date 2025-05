«Gefahr aus dem Weltall»-Star Kathleen Hughes ist verstorben

Ihr Werbefoto für «Gefahr aus dem Weltall» entwickelte ein Eigenleben

Kathleen Hughes arbeitete als Vertragsschauspielerin erst bei Fox, dann bei Universal. Für den Film «For Men Only» (1952) hatte sie sich ihr dunklen Haare blond gefärbt. Ihr Look ähnelte damit fortan dem von Marilyn Monroe (1926–1962). Sie spielte auch im Abenteuerfilm «Die goldene Klinge» (1953) und in «Drei böse Schwestern» (1956). Besonders markant fiel aber ihr furchterregender Schrei in «Gefahr aus dem Weltall» aus, mit dem sie als «Scream Queen» in die Hollywood–Annalen einging.